شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: معدل النمو بالقارة الأفريقية الأعلى على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن معدل النمو بالقارة الأفريقية الأعلى على مستوى العالم، وهناك دولا فى إفريقيا متقدمة اقتصاديا.

وأضاف الرئيس خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى أفريقيا بمنتدى أفريقيا 2019، أن هناك قفزة عملاقة لأفريقيا فى حال بناء البنية التحتية للقارة بالكامل.

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وداعب الرئيس السيسي ريتشارد كويست الصحفى فى CNN الأمريكية قائلا: "معايا وقت" ورد الأخير عليه: "سأفكر فى الأمر".