شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ وزيرة التضامن: ملقتش فرصة أحسن من دى.. وقادمون بالعمل والإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس السيسي التهنئة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على تقلد المنصب الأممى الجديد. Advertisements وقال الرئيس السيسي خلال المائدة المستديرة بمنتدى أفريقيا 2019: "بجهدها وبتقدير العالم لمصر الآن تم اختيار الدكتورة غادة والى لتعمل نائب الأمين العام للأمم المتحدة وأنا ملقيتش فرصة أشكرها وأهنيها قدام مصر والعالم كله إلا الفرصة دى.. نحن قادمون بالعمل والإخلاص والأمانة والشرف إن شاء الله".

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