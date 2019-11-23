صور.. الإمارات تستعين بتجربة مصر فى علاج الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من دولة الأمارات، مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، "بيت التطوع" بجامعة القاهرة وهو أول مقر لمتطوعى الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

جاء ذلك على هامش تواجد الوفد الإماراتى فى القاهرة وإجراء معايشة على مدار أسبوع للاستفادة من تجربة مصر فى علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات.

وحرص الوفد الذى يوضم الوفد كل من العقيد عبد الله حسن مطر مدير مركز حماية الدولى التابع للقيادة العامة لشرطة دبى، والملازم خليل ميرزا أهلى رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولى والملازم خولة جابر سلطان رئيس قسم استشارات الادمان والرعاية اللاحقة بمركز حماية بمرافقة الدكتور أحمد الكتامى المشرف العام على الخط الساخن بالصندوق والدكتور ابراهيم عسكر مدير برامج التوعية بالصندوق.

واستمع الوفد إلى المتطوعين بمقر "بيت التطوع" وكيفية استثمار طاقات الشباب فى برامج التوعية بأضرار المخدرات حيث أشاد الوفد بالتجربة معربا عن املة فى كيفية نقلها إلى دولة الأمارات خاصة فى ظل تنفيذ المتطوعين برامج غير تقليدية مثل الرسم والفن والالعاب الابتكارية بطرق ابداعية لجذب طلاب الكليات لتنفيذ برامج التوعية وكذلك استخدام أيضا دليل الأسرة للوقاية من المخدرات بطريقة "برايل " لذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

كما تفقد الوفد مقر دراسة الدبلوم المهنى لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات واستمع الوفد إلى كيفية تصميم البرنامج الدراسى بدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان والذى ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثانى وأشاد الوفد بأهمية الدبلوم وكيفية تطبيقها فى دولة الإمارات.





















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وأكدت غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن زيارة الوفد الإماراتي للصندوق للاطلاع على تجربته في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات يأتي تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة .

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى البرامج التى يتم تنفيذها داخل مقر الصندوق" بيت التطوع " بمقر جامعة القاهرة حيث يتم استقبال طلاب الجامعة وتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة ،كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية امام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى ،لافتا الى انه تم استقبال ما يقرب من 20 الاف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن ،كما أعلن 3500 طالب جدد عن رغبتهم فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة ،بالإضافة الى وجود 29 ألف متطوع حاليا لدى الصندوق ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة فى مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات .

وجدير بالذكر أن الوفد الاماراتى كان قد زار على مدار الايام الماضية مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال علاج مرضى الإدمان ،كما تفقد الوفد الخط الساخن للصندوق "16023" وأطلع على اليات عمل الخط الساخن فى كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة ،كما استقبلتهم الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة الصندوق.