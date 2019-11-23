شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: منحنا الفرصة لـ"أوبر وكريم".. والدولة لن تسمح بالفساد والمفسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الحكومة منحت الفرصة لشركتى أوبر وكريم للعمل فى مصر، مضيفا: "بنشجع النجاح وليا عند أوبر فكرة قلتلهم ما تحاولوا تدخلوا فى قطاع آخر مثل النقل الجماعى وقالوا الفكرة دى هندرسها وفى أمريكا قالوا ليك حق براءة الاختراع فى الموضوع ده، طيب احنا عاوزين نشوف الكلام ده فى مصر يا أوبر".

من جانبه علق وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019: "نقل تكنولوجيا المعلومات القانون طلع وناقشناه فى مجلس الوزراء من 3 شهور وكنا بنتناقش فى اللائحة وحضرتك يا ريس جيت فى صف الشركة وخفضنا قيمة إصدار الرخصة خاصة أوبر اللى عنده 50 ألف عربية كنا عاوزين ناخد مبلغ أكبر وحضرتك نزلت الرقم للنصف وصدرت اللائحة بالفعل وبهنيه أنه فى أى وقت عاوز يشتغل يشتغل".

ومازح الرئيس السيسى مسؤول شركة أوبر قائلا: "فيه تشريعات أخرى غير كده، ما دفع مسؤول الشركة الأمريكية لرفع يده بالتأكيد على عدم وجود أى معوقات تعترض توسعات الشركة فى مصر".

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ومازح الصحفى بشبكة سى أن إن ريتشارد كويست مسؤول أوبر قائلا: "ماذا تريدون أكثر من ذلك فكر فى هذه الهدية مع اقتراب الكريسماس".

وقال الرئيس "الدولة لن تسمح بالفساد والمفسدين، كما أن مصر تعمل على جودة التعليم، ودخول الرقمنة، وتحسين مستوى الصحة فى مصر، مطالبا دول إفريقيا بالإرادة القوية فى مكافحة الفساد.