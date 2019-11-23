شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبنك الدولى: إصلاحات مصر فى مجال الطاقة يعد مثالا للدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC (التابعة للبنك الدولى)، ستيفاني فريديبرج بما تحقق فى العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة "أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة". كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها فى أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ستيفانى فريديبرج، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC (التابعة للبنك الدولى)، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي.

من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعي أن هناك مجالات ينبغى العمل عليها في الفترة القادمة، لتحقيق الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكي يستفيد من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها.

وأكد أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وتحفيز للقطاع الصناعي، بما في ذلك منظومة جديدة وشفافة لتخصيص الأراضي الصناعية.

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وفيما يخص مجال الطاقة، أشارت فريديبرج إلى أن مصر قامت بإنجاز حقيقي في مجال الطاقة ربما لم تقم به أية دولة في العالم بهذا النجاح، سواء يما يخص حل مشكلات نقص الكهرباء، أو ترشيد الدعم.

وقالت انا بيردي، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي، إن البنك الدولي سعيد باستمرار التعاون مع مصر، كما اشادت بما حققته مصر من اصلاحات في مجال الطاقة مما فتح ابواب الفرص امام القطاع الخاص في الوقت الذي تم فيه توجيه مزيد من الموارد للقطاع الاجتماعي، فيما يعد مثالا جيدا للدول الاخرى للتعلم من التجربة المصرية.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن وفد مؤسسة التمويل الدولية أكد خلال اللقاء أن المراجعة الدورية لتوقعات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط أظهرت تراجعاً لمعدلات النمو المتوقعة في دول المنطقة، وكان المؤشر العام للنمو المتوقع يتجه للانخفاض، لكن أرقام النمو المرتفعة التي من المتوقع ان تحققها مصر هي التي حافظت على تماسك متوسط للنمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط.