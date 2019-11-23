شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أفريقيا 2019 بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2019 والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل قبل قليل، إلى مقر انعقاد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة بحضور مؤتمر أفريقيا 2019، المنعقد فى العاصمة الإدارية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة إذا توافرت الجهود.
ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.
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