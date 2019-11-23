شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: توفير اللوجستيات أساس لنجاح التجارة البينية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن توفير اللوجستيات يتصدر عوامل نجاح التجارة بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أهمية توفير جسور تعبر من خلالها التجارة بين دول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في جلسة "آفاق الاستثمار العربي الأفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" ، اليوم السبت ، ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019 "الاستثمار من أجل أفريقيا" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال توفيق إن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية عن طريق مساعدة المصدر المصري على توصيل منتجه إلى 10 دول أفريقية مع تقديم خدمات وساطة وخدمات تسويقية، فضلا عن تيسير عملية متابعة المنتج خلال مختلف مراحل التصدير.

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وأضاف أن الحكومة المصرية وكذلك البنوك تقدم الدعم للمصدر المصري عن طريق توفير كتالوج إلكتروني عن السلع التي يمكن تصديرها للدول الأفريقية، لافتا إلى أن المبادرة لا تدعم فقط الشركات الكبرى ولكنها تدعم كذلك الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه على الرغم من احتواء المبادرة على خمس خدمات مختلفة إلا أنها تضمن للمصدر التعامل مع شباك واحد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتصدير منتجه إلى 10 دول أفريقية، موضحا أن تنشيط التجارة من خلال مثل هذه المبادرات يمكنه بالتبعية تنشيط الصناعة في مختلف المجالات.

وأوضح توفيق أن مبادرة "جسور" تستهدف كذلك التعامل مع شركات أفريقية كوسطاء لإتمام عملية التصدير ليس فقط من مصر إلى الدول العشر، ولكن أيضا من هذه الدول إلى مصر أو غيرها من الدول.