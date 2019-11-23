السيسي: "سيمنز" شريك مهم لمصر ونتطلع لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديره لما حققته شركة "سيمنز " الألمانية من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث فى بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الشركة تعد شريكًا هامًا لمصر فى التنمية، وأشار السيسى إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" فى العديد من المجالات التى تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة فى مجال التدريب الفنى، أخذًا فى الاعتبار ما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة فى العمل بالسوق المصرى على مدار أكثر من قرن.

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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم جو كايزر، رئيس مجلس ادارة شركة "سيمنز" الألمانية، وذلك فى اطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب برئيس شركة سيمنز، ومن جانبه؛ أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مصر فى مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها فى مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة فى تاريخ "سيمنز" سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الاداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.

كما قام رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز"، باطلاع الرئيس خلال المقابلة على الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فيمصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية فى مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة فى التأهيل والتدريب المهنى للكوادر المصرية.