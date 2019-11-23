شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 7000 فرصة عمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ويقام لمدة يومين، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقرى الأكثر احتياجًا.

وقال الوزير، إن الملتقى يوفر 7000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 40 شركة ومصنعًا، خارج المحافظة، بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وتوفير إقامة ووسائل مواصلات، براتب شهري يبدأ من 2500 جنيه ويصل إلى 4000 جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة، ويبدأ سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عامًا.

وقام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستويات الأجور التي تضمن «حياة كريمة» ولائقة للشباب، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي، وتبصرهم بكل حقوقهم التي كفلها لهم القانون في العمل.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها في 27 محافظة، تنقل الشباب إلى «حياةٍ كريمة ولائقة»، وذلك بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها باقتحام سوق العمل، وللمساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي أسهمت المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية في وصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2%، خلال الربع الأول من (يناير- مارس) 2013.

Advertisements

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي على هامش الملتقى، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وإنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة أعلنت 2019 عامًا للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي بمصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه، من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزاً ثابتاً، يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن 3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة فيها جميعا.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرب من محل إقامتهم بالقرى والنجوع، وقد أطلقت في 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات تدريبية في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى على المهن المختلفة، بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخرى يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها.

وقال: «أحلم بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، كي تسهم في القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة».

وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، حازم علي حسن، بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

من جانبه، أكد المحافظ أهمية ملتقيات التوظيف، التي تأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» بتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، مشيداً بعقد هذا الملتقى الكبير، الذي يسهم في تقليل نسب البطالة.

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف