شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسير سوما تشاربتلى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.

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كما وقعت الوزيرة ورئيس البنك اتفاقية إنشاء وحدة اسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء توقيع خطاب إعلان بين رئيس البنك ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية، بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى AA- من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس».

وقام التحالف بين ثروة وبنك مصر بتسويق الاصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والاجنبية، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.