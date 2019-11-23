شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية للحد من انتشار العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عزة رشاد، تنظيم وتنفيذ ورش عمل مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لتدريب وتوعية العاملين والمواطنين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل بمختلف قرى ومدن المحافظة، للحد من عدوى الفيروسات الكبدية، والتوعية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للحد من انتشار العدوى.

وجرى تنفيذ ورش عمل بمجالس مدن «الزقازيق، الإبراهيمية، ههيا، فاقوس، الحسينية، العاشر من رمضان، ديرب نجم، القنايات، أبوحماد، الصالحية الجديدة، بلبيس، القرين».

يذكر أن المبادرة بدأت في الشرقية ضمن محافظات المرحلة الأولي وهي: «بورسعيد، الإسماعلية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان، الشرقية» منذ بداية نوفمبر الحالي، وتستمر حتي ٢٥ ديسمبر المقبل، تحت شعار «احم نفسك وأسرتك من نقل العدوي بالفيروسات الكبدية»، وتستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية التي تم حصرها، وتم توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين.