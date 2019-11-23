شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: طرح شركة مصر الجديدة للإسكان في البورصة يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع طرح 10% من شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» في البورصة، منتصف يناير المقبل.
وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش «منتدى أفريقيا 2019»، المنعقد في العاصمة الإدارية، السبت: «ستتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بعملية الطرح خلال أيام».
وأشار إلى التنسيق مع الصندوق السيادى «ثراء» للمساهمة في المشروعات التي تم التوافق عليها بين الوزارة والصندوق، لطرحها للشراكة الاستثمارية قريبًا.
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