شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمستثمرين: كلكم مدعوون للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود «إرادة حقيقية لتغيير الواقع في قارة أفريقيا إلى الأفضل، وهي إرادة تضمن إعطاء الأمل لشباب القارة في مستقبل أكثر إشراقا».

وتحدث السيسي، خلال منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت، عن وجود تحديات أمام العمل في القارة، وهى تحديات موجودة في العالم أجمع وليس مقتصرة على القارة فقط.

Advertisements

وأشار الرئيس إلى أن «هذه التحديات ليست مصدر قلق، ولا تردد، حيث بإمكاننا التحرك بسرعة من أجل إقامة مشروعات ليست بمليارات الدولارات، بل بترليونات الدولارات».

ولفت الرئيس إلى وجود فرق بين السوق الكبير القادر والسوق الكبير ذي القدرة المحدودة، بمعنى أن الفرص تزاد عندما تكون السوق «غنية» بالإمكانيات، بشكل يسهم مساهمة كبيرة في تعزيز التجارة الدولية والعالمية.

واختتم الرئيس بتوجيه حديثه للمستثمرين قائلًا: «كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل. نحن كدول وقادة، مسؤولون عن شعوبنا ومسؤولون عن تغيير الواقع إلى الأفضل والأحسن ولدينا الفرصة».