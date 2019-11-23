شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: مبادرة «جسور» تسهل وصول المنتج المصري إلى 10 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال فعاليات منتدى «الاستثمار من أجل أفريقيا 2019»، السبت، إن توفير اللوجستيات يتصدر عوامل نجاح التجارة بين الدول الأفريقية.

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أضاف «توفيق» أن مبادرة «جسور» التي أطلقتها الوزارة تستهدف تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية، عن طريق مساعدة المصدر المصري على توصيل منتجه إلى 10 دول أفريقية، مع تقديم خدمات وساطة وخدمات تسويقية، فضلاً عن تيسير عملية متابعة المنتج خلال مختلف مراحل التصدير.

تابع الوزير أن الحكومة المصرية وكذلك البنوك تقدم الدعم للمصدر المصري، عن طريق توفير «كتالوج» إلكتروني عن السلع، والتي يمكن تصديرها للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن المبادرة لا تدعم فقط الشركات الكبرى، لكنها تدعم كذلك الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار «توفيق» إلى أنه رغم احتواء المبادرة على خمس خدمات مختلفة، إلا أنها تضمن للمصدر التعامل مع شباك واحد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتصدير منتجه إلى 10 دول أفريقية، موضحا أن تنشيط التجارة من خلال مثل هذه المبادرات يمكنه بالتبعية تنشيط الصناعة في مختلف المجالات.