شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسط» تعلن برنامجها في انتخابات القضاة.. و«الشافعي»: لا بد أن يتفرغ القاضي لرسالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، السبت، تفاصيل البرنامج الانتخابى لقائمته «الوسط»، التي تخوض الانتخابات المقررة في 20 ديسمبر المقبل، على مقاعد مجلس إدارة النادي، خلال مؤتمر صحفى بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، بحضور أعضاء القائمة الـ16 مستشارًا ورئيس محكمة وقاضيًا ووكيل نيابة.

وقال «مراد»، وهو أستاذ للقانون الإدارى والدستورى، إنه لم يترشح رئيسًا للنادى إلا بعد أن أتم الـ67 عامًا، واكتمال خبراته بعد أن جاب العالم دارسًا للقانون، إذ حصل على 3 شهادات للدكتواره، وبلغت مؤلفاته القانونية نحو 250 كتابًا يوزع منها على زملائه وأعضاء النيابة العامة الجُدد ليدرسون مبادئ القانون، وعندما قرر الترشح رئيسًا للنادى فوجئ بانضمام 25 مرشحًا لقائمته، وتنازل 9 منهم لصالح زملائهم، حيث تكتمل القائمة بـ16 مرشحًا فقط، كما أن المستبعدين سيقومون بدعم القائمة، لذا فهو أحق بالفوز بالمنصب.

وأوضح رئيس «الوسط» أنه أكثر المرشحين خبرةً وعلمًا وأكبرهم سنًا، فهو يتحدث اللغات «الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والكورية»، بطلاقة، مشيرًا إلى أن أغلب أعضاء القائمة حاصلون على ماجسيتر ودكتوراه.

وتابع: أعضاء القائمة لم يفرضوا برنامجهم الانتخابى على القضاة وأعضاء النيابة، وأن برنامج الوسط سيكون نابعًا من القاعدة الشعبية للقضاة، مؤكدا أنه «شخص دبلوماسى» ولن يكون في حالة صدام مع الدولة «لو فاز بالمنصب»، ويرى أن مجلس إدارة النادى المنتهية ولايتهم «أصابوا وأخطأوا».

ولفت إلى أنه تولى التحقيقات كرئيس أسبق للنيابة العسكرية مع خلية التكفير والهجرة الشهيرة المعروفة باسم «شكرى مصطفى وشركاه»، وخرج من القوات المسلحة برتبة رائد احتياطى، «رئيس نيابة عسكرية».

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وقال إن «القاضى لا تملى عليه أحكام أيًا ما كانت»، معلنا أن أول قرارته حال فوزه تشكيل لجنة إعلامية للاتصال بباقى الهيئات والمؤسسات بالدولة لاستعادة هيبة القضاء.

واستكمل رئيس القائمة قائلاً «إنه سيعمل على استعادة المكانة الاجتماعية للقضاء وسمعته وهيبته وكرامته، والتأكيد على حق القاضى في حرية الرأى والتعبير، وذلك تنفيذًا للدستور وللإعلان العالمى لاستقلال القضاء والمواثيق والمعاهدات الدولة».

وأشار إلى أنه يعمل على تأكيد الصفة المستقلة لرئيس نادى القضاة بصفته شخصية قانونية مستقله عن غيره من السلطات والهيئات الأخرى بالدولة، وأنه يتمتع فضلاً عن حصانته القضائية، بحصانة تأديبية إضافية يمتنع معه مسائلته التأديبية عند دفاعه عن نادى القضاة وعن مصالح القضاة كما هو حال نقيب القضاة في فرنسا وتونس، والتأكيد على أن القضاء المصرى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا تمثل سلطة قضائية مستقلة أصيله لا يجوز المساس بها، أو تغيير كيانها أو وضعها الدستورى المستقل عن السلطات الأخرى.

في السياق، قال المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، ورئيس قائمة خادمى القضاة، خلال جولته على محاكم ونيابات مدينة الزفازيق: «إن القضاء المصري الشامخ بعدله وحيدته له مواقفه الوطنية العظيمة الثابتة على مر العصور والأزمنة والعصور في حماية وطنة، لأننا نعي ونقدر قيمه هذا الوطن، قدمنا الأرواح والشهداء والدماء من أجله ومستعدون أن نقدم المزيد لأننا نحمل اسمي الرسالات وأعظمها رسالة».

وأضاف أن هيبة القاضي جزء لا يتجزأ من عدالته، وأنه حان الوقت لتكون دور المحاكم تليق بصناع العدالة، وأن «نرفع عن القاضى هموم الحياة، وكفاه هموم العدالة التي ينشدها»، معلنا أنه حان الآن وليس بعد الان «أن يتفرغ القاضي لرسالته ويعود نادي قضاة مصر منبرا حرا قويا لكل جموع القضاة ليعلم العالم كله أن في مصر قضاة عاهدوا الله وعاهدوا شعبهم العظيم أن يقيموا العدل في كل ربوع مصرنا الحبيبه الغاليه فالعدل أساس الملك ولا ملك بدون عدل أعز الله القضاء المصري بكم جميعًا»٠

ويواصل باقى المرشحون على مقعد رئاسة النادى، جوالاتهم الانتخابية بالمحافظات، وهم: المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته، ورئيس قائمة «تضافر الخبرات»، والمستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة وحدة القضاة، والمستشار شادى شلبى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية «مستقل».

وتجرى انتخابات التجديد الكلي على مجلس الإدارة بأكمله بما يشمل ١٧ مقعدا بينها مقعد الرئيس ومقعد عن المتقاعدين و٥ مقاعد للمستشارين و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.