شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُشيد بـ«سيمنز» الألمانية.. ورئيس الشركة: «إنجازات غير مسبوقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» الألمانية، السبت، على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019، عن تقديره لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس.
وأضاف السيسي أن الشركة تعد شريكًا هامًا لمصر في التنمية، مشيرًا إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع «سيمنز» في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، أخذاً في الاعتبار ما تمثله شركة «سيمنز» من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصرية على مدار أكثر من قرن.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس شركة «سيمنز»، فيما أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا اعتزاز الشركة بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ «سيمنز» سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الأداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.
كما قام رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» بإطلاع الرئيس خلال المقابلة على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر، بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية.
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