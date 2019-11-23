شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا: سانت كاترين مدينة مقدسة ورائعة الجمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ستيلا ناداني، وزيرة اتصالات دولة جنوب أفريقيا، إن مدينة سانت كاترين مدينة مقدسة ورائعة الجمال لما تملكه من مقومات وتاريخ إنساني يدعو للمحبة والسلام لكل العالم، وأبدت الوزيرة إعجابها الشديد بقدسية سانت كاترين وجمالها الرائع والطبيعة الخلابة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين، حيث كان في استقبالها اللواء خالد متولي، مستشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية.

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وتأتي هذه الزيارة تدعيمًا ﻷواصر الصداقة والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، وزارت الوزيرة دير سانت كاترين والكنيسة القديمة، وشاهدت الأيقونات والفسيفساء التاريخية بها، كما زارت مكتبة دير سانت كاترين والمتحف وأقدم مكتبة بعد مكتبة الفاتيكان.

وتوقفت وزيرة الاتصالات أمام شجرة العليقة المقدسة بانبهار شديد، وأشادت وزيرة الاتصالات بحالة الانضباط اﻷمني والتي لمستها وشاهدتها بجنوب سيناء.

وجاءت زيارة وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا لمدينة سانت كاترين على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر الاتصاﻻت الراديوية، المنعقد بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين

وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين

وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين

وزيرة اتصالات جنوب أفريقيا خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين