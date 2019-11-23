شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. افتتاح معرض «المدن الحدودية» في مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة المالية، موعد افتتاح معرض التراث المصري والحرف اليدوية، الأحد، بالتعاون مع وزارة السياحة، بمقرها في مدينة نصر، خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 28 نوفمبر، لتلبية احتياجات العاملين، بأسعار تنافسية وجودة عالية، تشجيعًا للمنتجات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية بصفة دورية، لتوفير احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، موضحة أن المعرض يُعد منفذًا جيدًا لأبناء المدن الحدودية المشاركين من شتى المحافظات «حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج.

وأضافت أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والزجاج المعشق، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسطوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص.