شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكرم القائمين على نقل كأس الأمم الإفريقية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أثنى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على التغطية الإعلامية لكافة فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنه والتى فاز بها المنتخب المصري الأوليمبي. وأعلن أنه سيقوم بتكريم كافة أطقم وفرق العمل من قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بنقل البطولة على جهودهم المتميزة فى نقل كافة فعاليات البطولة.

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