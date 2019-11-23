شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: تطوير منطقة الأهرامات سيتم قبل افتتاح المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المنطقة ستستقبل 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين.

وقال وزير الآثار، في تصريحات له على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، إنه يجري حاليا تعديل مادتين بقانون الآثار وافق عليهما مجلس الوزراء وسيتم إرسالهما للبرلمان الأولى خاصة بمنع تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح والثانية خاصة بتجريم من يبيع الآثار دون وجود سندات رسمية في مصر.

وأوضح «العناني» أنه سيتم توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي لإنشاء صندوق فرعي للاستثمار في الخدمات الأماكن الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه سيشارك، الأربعاء المقبل، في فعاليات المؤتمر الوزاري لحضارات العالم القديم بالصين لبحث مشكلة سرقات الآثار وبيعها.