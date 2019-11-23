شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تكلفة البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية 4 تريليونات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه فى البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، أى ما يعادل 250 مليون دولار، مضيفًا: "نواجه مشكلة كبيرة فى البنية التحتية والمعلوماتية فى أفريقيا، مطالبًا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف".

وأضاف السيسي، خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة فى إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مستثمرين ومؤسسات دولية، أن مصر كانت فى 2012 دولة هشة جدا وتتعرض لإرهاب شديد وهذا الإرهاب لديه عدة مخاطر، منها قتل والتنمية ويبعد المستثمرين عن الدول وزيادة تكلفة الإقراض ويعمل بطالة ويجعل الدولة فى حالة شلل كاملة، مؤكدًا أن الدولة تواجه الإرهاب والتنمية فى أن واحد.