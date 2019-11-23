شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مخاطر الإرهاب لا تنحصر فى قتل المواطنين "بيخلى البلد فى حالة شلل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجمارك فى مصر تقوم على العمل المؤسسى، ولكن هذا لتوصيف حقيقى لمدى التقدم التى تقدمت به الدولة، مطالبا الدول الكبرى والمستثمرين بالوقوف بجانب الدول الأفريقية، موضحًا أن الدول الأفريقية ليست مثل الدول المتطورة، ولكن لدينا وقتا حتى الوصول إلى ما أنتم عليه، مؤكدا: "هتقفوا معانا ولا الإرهاب هياكل بلادنا وهيطلعلكم، بهجرة غير شرعية وإرهاب فلازم الموضوع يبقى من منظور اقتصادى وأمنى وإنسانى"، فالإرهاب عدة مخاطر ومش بس قتل ناس بل يقتل أمل وتنمية ويبعد المستثمرين ويزود تكلفة الإقراض ويعمل بطالة ويضيع سياحة يخلى البلد فى حالة شلل كاملة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلاته بالمائدة المستديرة المنعقدة فى إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، بحضور مستثمرين ومؤسسات دولية، أن هناك مجالات أخرى متواجدة فى مصر للاستثمار بها وكل بلد أفريقيا لديها ميزة عن أخرى فى الاستثمار، مضيفا: لو استمرينا على أن احنا ناخد المواد الخام من أفريقيا واللى فيها أكبر مواد الخام فى العالم، كمثال الشوكولاتة استثماراتها بـ 100 مليار دولار، ومع ذلك إفريقيا تصدر المادة الخام، ولم ينوب أفريقيا من 3 لـ5 مليارات دولار و95 مليار بتاخده الدول المصنعة".

وتابع أنه لابد من يوجد قناعة لدى المستثمرين للمشاركة النسبية، مضيفا أن مصر بدأت خلال الثلاثة سنوات الماضية فى التحرك لبناء عاصمة إدارية جديدة بتكنولوجيا عالمية تواكب العصر الحديث.