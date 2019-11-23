شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نعيد صياغة الدولة المصرية وميكنة كاملة لقواعد البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وتقيم ميكنة كاملة وقواعد بيانات منذ 3.5 سنوات لإيجاد حكومة ذكية تقلل من العامل البشرى والأخطاء.

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وأضاف الرئيس خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى أفريقيا بمنتدى أفريقيا 2019:"متصور أن إحنا بنجاحنا أن شاء الله فى تنفيذ ده والانتقال إلى العاصمة بالشكل ده أن يبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة وعقل الدولة المصرية اللى احنا بنعمله على أحدث تكنولوجيا وصلتها الإنسانية..أه بنستورد التكنولوجيا دى ولكن نريد أن نستفيد من التطور العالمى فى هذا المجال فى بناء قدرة دولة تعمل بكفاءة أفضل مما كانت عليه.

وأكد الرئيس أن مصر معبر لشبكات نقل البيانات من أوروبا إلى أفريقيا وأسيا، متابعا:" وبالتالى نتحرك لمد شبكة قوية لقواعد ونقل البيانات إلى الدولة الأفريقية".