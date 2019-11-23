شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة يهنئ المنتخب الأولمبى ويشيد بنجاح تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر، برسالة تهنئة إلى وزير الشباب والرياضة المصرى، الدكتور أشرف صبحى، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بفوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتأهله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بحسب بيان من السفارة اليابانية مساء اليوم.
كما تقدم بالتهنئة على الانتهاء من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بنجاح.
كما أعرب عن تمنياته بأن يقوم المنتخب المصرى لكرة القدم بدورٍ نشط خلال أولمبياد طوكيو التى ستعقد العام القادم. وعن تطلعه إلى أن يقوم الكثير من المصريين أيضًا بزيارة اليابان خلال نفس العام.
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