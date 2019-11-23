شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تدريب 10 آلاف شاب أفريقى على التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود العديد من المبادرات بين مصر وأفريقيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه تم تدريب 10 آلاف شاب أفريقى على التكنولوجيا.
أضاف عمرو طلعت لـ ”الخليج 365” على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية اليوم، أنه تم عقد اجتماعا مع مسؤلى البنك الدولى اليوم لبحث سبل الاستعانة بتجربة مصر وخبراتها فى مجال نقل التكنولوجيا لقارة أفريقيا.
وتابع الوزير قائلا: "ندرب المزيد من الشباب الأفريقى ونتواصل معهم"، لافتا أن معرض كايرو أى سى تى سيعرض تجربة مصر الرقمية.
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