شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الانتخابات التشريعية ستجرى فى نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس الأسبوع الماضى على عدد من النقاط الهامة، وأبرزها أن الفصل التشريعى الحالى ينتهى بنهاية يوم 9 يناير2021 وهى تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ 60 يوما أى فى نوفمبر 2020.

كما أكد "عبد العال"، أن البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر فى حقهم أحكام، مؤكدا أيضا أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.

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ومن التصريحات الهامة التى ذكرها رئيس مجلس النواب، أيضا خلال الجلسات أن عدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيينات مخالف للدستور والقانون.

وأكد أيضا أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.

وتعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد الدكتور على عبد العال أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح فى البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة فى العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان، وأن أى عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقًا للقوانين القائمة