شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بمنتدى أفريقيا: مصر تتقدم بقوة فى مجال الصناعة والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لشركة "سيمنز" الألمانية، على دورها الكبير فى مساعدة مصر بمجال الطاقة وبناء قدرات جديدة للكهرباء، وتساءل الرئيس: هل فيه فرصة لتكرار تجربتنا فى مجال الطاقة فى مصر فى مناطق اخرى. وقال الرئيس خلال مائدة مستديرة بمنتدى أفريقيا 2019: "مصر تتحرك بقوة فى مجال الصناعة والزراعة، والتحدى كبير، وليس من السهل إقناع المستثمرون فى قطاع الصناعة.. لم ننجح فى إقناع الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة مثل صناعة السيارات أو حتى المكونات وقلنا هنوفر كل شئ.. الصناعات الموجودة فى دول صناعية كبيرة تستطيع إعطاء جزء من نصيبها للدول الأفريقية حتى تتقدم الى الأمام..ومشاريعنا المقدمة تكون اكثر جذبا وفائدة من الواقع الموجودة التى تحتكره هذه الشركات".

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