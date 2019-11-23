السيسى: لابد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة أفريقية بشبكة طرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنية الأساسية فى القارة الأفريقية تحتاج إلى البناء بقوة كبيرة مضيفا: لابد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة فى إفريقيا بشبكة طرق موحدة.
وقال: "تحتاج أفريقيا إلى بنية أساسية فى إفريقيا.. نتحرك بقوة لبناء هذه القدرة".
وأضاف خلال مداخلاته بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى إفريقيا 2019، بحضور مستثمرين ومؤسسات دولية: نستهدف ربط أكثر من 50 دولة بالطرق وشبكة سكة الحديد، وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، موجها حديثه إلى الشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى، بضرورة استهداف التطوير فى أفريقيا لتغيير الواقع بها، مضيفا أن معظم دول العالم وصلت الى مرحلة التشبع ولديها مزيد من التجارة العالمية ووصلت لمستوى عالمى من القدرة.
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