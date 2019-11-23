شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات جيدة لكن الناتج متواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم يتصارع حول التجارة والحصص، مشددا على أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات جيدة وهناك ثقة متبادلة، ولكن حجم الناتج عن هذه العلاقة ما زال متواضعًا للغاية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مائدة مستديرة بمنتدى افريقيا 2019: "إذا كنا عاوزين نعمل تغيير كبير فى أفريقيا ومساهمة كبيرة فى اقتصاد جديد نضيفه للاقصاد العالمى ليست لدينا إلا البنية الأساسية القارية، مشروع لو ربط 55 دولة بشكل كامل حتى بالأقاليم الاقتصادية المقسمة ثم بعد كده ربطها بعضها البعض من خلال خطة عشرية قد يتكلف اكثر من 250 مليار دولار، وقرض يتم تسديده بضمانات مخاطر أقل لأن تكلفة المخاطر عالية وبالتالى هناك إحجام وتتراجع على التغيير فى إفريقيا.

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وتابع الرئيس: "البنية الأساسية القارية تغير أفريقيا ممكن تتغير خلال 15 سنة وتضعها فى موقع آخر".