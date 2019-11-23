الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم "سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

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