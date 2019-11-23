شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى الشهير ريتشارد كويست: دعونا نستمتع بفرص مصر الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ريتشارد كويست الصحفى فى شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، ومقدم فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المنتدى سيتناول قضايا الاستثمار والمشاكل والتحديات والفرص التى قادتها مصر.

وأضاف خلال إدارة فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر: "نجتمع هنا من أجل الاستثمار فى منتدى أفريقيا وما سنقوم به الآن سابقة بالنسبة لى..وعلى مدار الساعة القادمة سنتناول ميزة مهمة فالرئيس لا يجلس هنا ليستمع إلينا فقط ولكن سيستجيب لنا ونعمل من خلال حوار بين فخامة الرئيس والقطاع الخاص وكمجتمع الاستثمار من فضلكم أرجو ألا تقولوا أنكم لم تحظوا بالفرص من أجل استعراض الفرص والتحديات والرغبات..دعونا نستمتع بنظرة إلى مجتمع الاستثمار والفرص الاستثمارية فى مصر".