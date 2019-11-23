15 شركة من جنوب أفريقيا تزور مصر الشهر المقبل لبحث سبل الاستثمار المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقى، أن وفد رجال أعمال من دولة جنوب أفريقيا سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل يضم 15شركة تعمل فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية. Advertisements وأشار وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقى خلال لقاءه مع وزير الصناعة المهندس عمرو نصار، إلى عقد فعاليات منتدى الأعمال المصرى الجنوب أفريقى الشهر القادم بهدف استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى وإمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بدول القارة الأفريقية. وفى هذا الصدد أكد الوزير على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف اقامة شراكات تسهم فى تنمية التعاون الاقتصادى سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى.

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