شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: التنمية حق من حقوق الإنسان.. وأفريقيا مليئة بالفرص والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية.

وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2019: "لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور إن احنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات فى القارة الافريقية".