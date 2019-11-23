السيسى: التنمية حق من حقوق الإنسان.. وأفريقيا مليئة بالفرص والتحديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية.
وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2019: "لدينا فرص ولدينا تحديات وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور إن احنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات فى القارة الافريقية".
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