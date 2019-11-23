ماتت بعد وصلة تعذيب ساعة ونصف.. تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل ابنة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل؛ 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلة زوجها "رقية م."، 6 سنوات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمة "شيماء"، 32 سنة، قتلت الضحية، بعد تعذيبها بالضرب، والعض، بسبب إفشاء الضحية لأسرار المنزل أمام الجيران.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الطفلة الضحية عمرها 6 سنوات، ونقلت جثتها بمعرفة المتهمة إلى مستشفى بولاق الدكرور.

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وادعت زوجة الأب أن الطفلة، كانت تلعب في الشقة وارتطمت رأسها بالحائط وأصيبت بغيبوبة، إلا أن تحريات المباحث، كشفت عن كذب ادعاء زوجة الأب 32 سنة، وتبين أنها قتلتها، بعد أن تعدت عليها بالضرب، نحو ساعة ونصف، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، بمعرفة العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهمة متزوجة من والد الطفلة، منذ نحو 3 أشهر، وأن والدها موظف.

وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.