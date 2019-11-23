نادي القضاة: انسحاب 7 مرشحين من الانتخابات.. والإجمالي 74

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

تنازل 7 مرشحين عن الاستمرار في انتخابات نادي القضاة بينهم أربعة على مقاعد المستشارين وثلاثة على مقاعد رؤساء المحاكم.

وصرّح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة في بيان اليوم السبت، بأن المنسحبين على مقاعد المستشارين هم المستشار أحمد محمد محمود سليم، والمستشار هشام السيد أحمد جاد، والمستشار صلاح محجوب عزوز، والمستشار محمد عبد العزيز أبا زيد.

والمنسحبون على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وهم: القاضي أحمد سمير محمود زين الدين، والقاضي محمد محمود منصور، والقاضي محمود أحمد يحيي.

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وقال المستشار رضا محمود إن الجولات الانتخابية لقائمة المستشار محمد عبد المحسن في الأسبوع قبل الماضي كانت لأندية بني سويف يوم الخميس والجمعة الفيوم

وخلال الأربعاء والخميس والجمعة السابقين كانت الزيارة لأندية كفر الشيخ وطنطا والإسكندرية.

وأضاف المتحدث في بيان أن قائمة المستشار ستزور اليوم السبت نادي قضاة دمنهور ودسوق، لافتًا إلى أنه تطرح الأهداف المبينة في البرنامج والرؤية المستقبلية لاستكمال تحقيق هذه الأهداف.

وبعد انسحاب 7 مرشحين، أصبح إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحًا، منهم 5 على مقعد الرئيس و4 على مقعد المتقاعدين و19 على مقعد النيابة و23 على مقاعد رؤساء المحاكمة والقضاة و23 على مقاعد المستشارين.