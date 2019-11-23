محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها: "كنا أول من استقبلنا أوبر وكان كريم معاه، وأديناهم الفرصة للعمل في مصر".
وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "وشجعناهم على النجاح، وكانت ليا عندهم فكرة إنهم يدخلوا على النقل الجماعي وليس نقل الأفراد فقط، عايزين نشوف الكلام ده في مصر، بنشجع أوبر".
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل: "قانون النقل طلع فعلًا من 3 أشهر وناقشناه في مجلس الوزراء وحضرتك جيت في صف الشركة، وخفضنا مقابل إصدار الرخصة خاصة في أوبر التي تمتلك أكثر من 50 ألف سيارة ونزلت الرقم للنصف".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن "أوبر": "أديتهم فكرة النقل الجماعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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