السيسي: لم ننجح في إقناع الشركات العالمية بالاستثمار في صناعة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتحرك بقوة في الصناعة والزراعة: "التحدي كبير وليس من السهل أن نقنع المستثمرين في ظل تحديات التجارة العالمية التي لا تعطينا الفرصة في مصر، نقول تعالوا نعمل صناعة سيارات في مصر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "شغالين بقالنا سنوات ومنجحناش نقنع الشركات العالمية تيجي تستثمر معانا في صناعة زي السيارات، وقولنا هنوفر كل شئ".

وتابع الرئيس: "بقول ده للناس، هل في فرصة لمجالات أخرى غير مجالات الطاقة في مصر وأفريقيا، في التعدين في أفريقيا ممكن نعمل قيمة مضافة بس يا ترى الدول الكبيرة مستعدة تعطي جزء من نسيبها للدول الأفريقية علشان هي كما تتقدم، لابد يكون طرحنا ومشاريعنا أكثر جذبًا وفائدة من الواقع الموجود في الدول التي يوجد بها الصناعات دي".​