السيسي: نتطلع لتطوير الشراكة مع "سيمنز" في القطارات والطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع شركة "سيمنز" الألمانية في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرتها ونشاطها مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني أخذًا في الاعتبار ما تمثله من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري على مدار أكثر من قرن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، جو كايزر رئيس مجلس إدار شركة "سيمنز" الألمانية؛ في إطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

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ورحب الرئيس السيسي، برئيس شركة سيمنز، معربًا عن التقدير لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكًا مهمًا لمصر في التنمية.

ومن ناحيته، أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ الشركة، سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعًا ذلك لحوكمة الأداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز أطلع الرئيس السيسي خلال المقابلة على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية".​