السيسي: ربط دول أفريقيا يحتاج 250 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منظمات التمويل الدولية والبنوك والمستثمرين يجب أن يسعون إلى تغيير الواقع في أفريقيا ليس كعمل إنساني ولكن كعمل اقتصادي حقيقي: "معظم أسواق العالم وصلت لمرحلة التشبع فيما يخص قدرتها على استيعاب مستويات التجارة العالمية بالتالي مفيش فيها فرصة أوي، شايفين العالم بيتصارع حول التجارة والحصص".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "لو كنا عايزين نعمل تغيير كبير في أفريقيا ونعمل مساهمة كبيرة جدًا في اقتصاد جديد نضيفه للاقتصاد العالمي، ليست لدينا في تقديري إلا البنية الأساسية القارية، مشروع لو ربط الـ55 دولة في أفريقيا بشكل كامل في خطة عشرية على سبيل المثال قد يتكلف أكتر من 200 او 250 مليار دولار، البنوك هتحطها والشركات العالمية هتنفذها والدولة الوطنية هتوقع على إن ده قرض يتم تسديده بشروط ميسرة وضمانات مخاطر أقل، دايما التمويل اعتبارات مخاطر وتكلفته عالية بالتالي في إحجام نتيجة ده".

وتابع الرئيس: "النهاردة في أي حتة يبقى التكلفة مناسبة وفي أفريقيا التكلفة عالية، نحن دول في طريقها للتقدم العمل المؤسسي، في بلادنا قد يكون ليس بنفس الكفاءة في الدول المتقدمة، وده أمر نحطه في الاعتبار، إحنا بناخد وقت كتير في أي دراسة بنعملها لكن حجم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة ما زال متواضع جدًا".​