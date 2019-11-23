مصر | السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقد بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "أ. ت"بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بالمقطم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.ت"، تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة ذخائر تستخدم فى الأسلحة المضبوطة بدون تصريح.