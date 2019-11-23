مصر | "حشيش واستروكس".. حبس تجار مخدرات بالجيزة وإرسال المضبوطات للفحص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش واستروكس".. حبس تجار مخدرات بالجيزة وإرسال المضبوطات للفحص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 43 متهمًا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات فيما طلبت النيابة التحريات

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين كان بحوزتهم 2565 جرام من مخدر الحشيش، و155 قرص مخدر، و125 جرام هيروين، و1320 جرام استروكس، بالإضافة إلى ضبط 370 جرام من مخدر الشادو، و280 جرام من مخدر البودر، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة من ضبط 43 تاجر مواد مخدرة، ضبط بحوزتهم كميات متنوعة من المخدرات، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واستهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة،

اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم إخطار اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.