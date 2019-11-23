مصر | التحقيق مع هارب من غرامة 3 ملايين جنيه بالضاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع هارب من غرامة 3 ملايين جنيه بالضاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة الضاهرة التخقيق مع عامل هارب من دفع غرامة مالية، قدرها 3 ملايين جنيه بمنطقة الضاهر، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهم.

وكشفت تخقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد الجمال رئيس مباحث قسم شرطة الظاهر من ضبط مفاده ضبط "م و"، 45 سنة، عامل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 67792822 لسنة 2013م الظاهر "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 3 ملايين و17 ألف جنيه.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.