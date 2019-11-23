مصر | 30 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة اجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية " والمقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة.. لجلسة 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرعا المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.