مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 231 قطعة سلاح نارى، بحوزة 198 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(22) بندقية آلية.

(42) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص.

(15) طبنجة.

(151) فرد محلى.

(408) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(249) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84640) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(368) حكم جناية.

(24846) حكم حبس جزئى.

(4831) حكم حبس مستأنف.

(42982) غرامة.

(11613) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (295) قضية مخدرات بحوزة (308) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 56،795 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5،725 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،569 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 593 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 350 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 230 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 100 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 25 جرام).

عدد (10193) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (11) متهم، إرتكبوا (32) حادث.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (69) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (249) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (13 دراجة نارية- سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29909) مخالفة مرورية، ضبط (51) قضية بيئية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (126) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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