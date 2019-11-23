مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف الحقائب والهواتف المحمولة بالمنيا

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، من ضبط عاطلين ( لهما معلومات جنائية مسجلة) قاما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام بإستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية المستخدمة، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب ( عدد 9 جرائم خطف هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المنيا ) وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما (عدد 3 عاطلين - لهم معلومات جنائية مسجلة - مُقيمين بدائرة القسم) وتم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا بعلمهم أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات جرائم سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

