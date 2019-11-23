مصر | "استقطاب فتيات قاصرات".. حبس مالكة نادي صحي بالهرم لممارسة الدعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استقطاب فتيات قاصرات".. حبس مالكة نادي صحي بالهرم لممارسة الدعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مالكة نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام بالهرم، وفتاتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاستقطاب فتيات قاصرات أقل من 18 عامًا بزعم توفير فرص عمل وبعد فترة من الوقت تعرض عليهم ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مبالغ مالية تصل ل1000 جنيه

كانت البداية بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد قيام مالكة نادي صحي بتسهيل الدعارة واستقطاب الفتيات بزعم توفير فرص عمل، ثم إدخالهن في الطريق المشبوه وممارسة المتعة الحرام مع الراغبين داخل النادي بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، والتأكد من صحة المعلومات تبين أن مالكة النادي تستقطب فتيات قاصرات أقل من 18 سنة بزعم توفير فرصة عمل لهن في نادي صحي بمقابل مبالغ مالية كبرى على خلاف الحقيقة، وبعد مرور فترة على انتظام الفتيات في النادي الصحي، تعرض مالكته عليهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 500 - 1000 ألف جنيه للمرة الواحدة.

تم ضبط المتهمة الرئيسية وفتاتين وتم اقتيادهن إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.