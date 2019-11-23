مصر | قبل توزيعه 25180 قرصا مخدرا.. ضبط عاطل بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل توزيعه 25180 قرصا مخدرا.. ضبط عاطل بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (المنوفية والغربية) تم ضبط المذكور حال إستقلاله سيارة، فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتى: عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (المنوفية والغربية) تم ضبط المذكور حال إستقلاله سيارة، فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستخدمة فى التصنيع بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتى: عدد ( 25180 ) قرص مخدر لعقار الترامادول.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار فيها، مستخدمًا فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذًا من محافظتى (الغربية والمنوفية ) مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى وهو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم قضية خيانة أمانة، محكوم عليه غيابيًا فى قضية إيصال أمانة).



ماكينة تصنيع العقاقير المخدرة.

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كمية من المواد الكيميائية المستخدمة فى عملية تصنيع الأقراص المخدرة.



مبلغ مالى وهاتف محمول.