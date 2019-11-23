مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات وإعادة بيعها بسوهاج

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة الدرجات البخارية متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء عبدالفتاح مصطفى حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد الفرقة للشرق بفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، مفادها قيام تشكيل عصابى بسرقة الدرجات النارية وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تغيير معالمها.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم علام، وتبين من التحريات قيام أربعة أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها.

تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وبحوزتهم 2 دراجة نارية تم طمس أرقام الشاسيهات والمواتير الخاصه بهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب بدوائر أقسام ومراكز شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سوهاج وساقلته وطهطا وأخميم بسوهاج، أبنوب بأسيوط، ميت غمر بالدقهلية وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.