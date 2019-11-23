مصر | سهرة حمراء بـ10 آلاف جنيه.. سقوط عصابة 'الراقصة' في الهرم

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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي لاستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام، والنصب عليهم وسرقتم بعد الادعاء أنهم أفراد شرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده أنه أثناء مرور القول 307 برئاسة النقيب عمرو الببلاوي الضابط بفرقة الهرم، النقيب ياسر نعمان ضابط نظام بالقسم، والقوة المرافقة لهما بمنطقة اللبيني، بنطاق القسم، استغاث بهما "إبراهيم.ا.ح"، 24 سنة، طالب، بتلقيه إتصال هاتفي من أحد أصدقائه أبلغه خلاله أنه وآخرين محتجزين داخل شقة بدائرة القسم، وطلب منه 10 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحهم.

وانتقلت القوات صحبة الطالب للشقة المشار إليها، وتبين تواجد "عبد الحميد.م.ع"، 29 سنة، تاجر ملابس، "محمد.ر.س"، 26 سنة، كبابجي، "محمد.ا.ا"، 31 سنة، كبابجي، مقيمين بالمنوفية، "محمد.ن.ز"، 24 سنة، سائق، مقيم بمركز أوسيم، "نجلاء.م.ع"، وشهرتها نورات، 33 سنة، راقصة، ومقيمة بالشقة محل البلاغ، سبق اتهامها في 3 قضايا، "شريف.ع.ع"، 28 سنة، عامل، "حلمي.م.ح"، 22 سنة، عامل، "أحمد.م.ش"، 33 سنة، سائق، سبق اتهامه فى 7 قضايا، عثر بحوزته بندقية رشاش صوت، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم الهرم، "محمد.ع.ا"، 41 سنة، متزوج من الراقصة عرفيا.

وبسؤالهم قرر الأول حتي الرابع، بقيام الخامسة باستدراجهم للشقة محل البلاغ، لممارسة الرذيلة معها، وعقب حضورهم فوجئوا بحضور السادس حتي التاسع، للشقة وادعوا أنهم رجال شرطة وطلبوا منهم مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبينت التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أنه أثناء دخول القوة الأمنية إلى الشقة، حاول التاسع الهرب، بالقفز من شرفة الشقة، وسقط أرضا، وتمكنت القوات المتواجدة أسفل العقار من ضبطه، وحال اصطحابه للقسم شعر بحالة اعياء، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وتوفي عقب وصوله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.