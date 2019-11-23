مصر | تعرف على نتائج حملات شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة (صور)

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أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، أبرزها على النحو التالى:

فى مجال ضبط مخالفات الإنتاج الزراعى

ضبط (12) قضية بواقع (11 مصنع "أعلاف، منظفات، أسمدة" مخالفين وغير مرخصين، ومخزن زيت طعام بالقليوبية والبحيرة "مخالف وغير مرخص") بإجمالى مضبوطات بلغت (80،5 طن مواد خام من مخلفات المصانع منتهية الصلاحية وأعلاف حيوانية- 21 طن زيوت طعام وسمن صناعى- 25 طن منظفات صناعية" وجميعها مغشوشة ومقلدة- 828،45 طن أسمدة ومبيدات زراعية ومواد خام منتهية الصلاحية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة) مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وغير مصرح بإنتاجها - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

فى مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (21) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

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ضبط (2) قرية سياحية بنطاق محافظة البحيرة لعرض الطيور والحيوانات بدون ترخيص.

ضبط (4) منشآت بنطاق محافظة القاهرة مخالفة للإشتراطات البيئية.

فى مجال الملاحة الداخلية

ضبط (28) قضية بمخالفة (شروط الترخيص– عدم توافر أدوات الإطفاء- إنتهاء التراخيص الملاحية- عدم إكتمال الطاقم الملاحى - القيادة بدون رخصة) بالمخالفة لقانون الملاحة.

فى مجال الثروة السمكية

ضبط (47) قضية "صيد مخالف- صياد بدون بطاقة صيد - جوابى صيد مخالفة" بالمخالفة لقانون الصيد.